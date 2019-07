Napoli, De Laurentiis ai tifosi: "Sul mercato può succedere di tutto"

IL MESSAGGIO

Aurelio De Laurentiis rassicura i tifosi. Il presidente del Napoli è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei supporter azzurri nel ritiro di Dimaro. "Per quanto riguarda il mercato, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Possono capitare ancora tantissime cose", garantisce il numero uno del club azzurro. Come a dire che la società si muoverà per rafforzare ulteriormente la rosa di Ancelotti. "James solo in prestito"

Allo stesso tempo AdL indica la strategia: "Stiamo trattando chiunque ci interessi ma che sia corretto e giusto per il gioco e non per fare scena, è chiaro il ragionamento?". Niente fuochi d'artificio dunque e probabilmente nessun gioco al rialzo, come insegna la trattativa per arrivare a James Rodriguez: "Non ho bisogno di avere più abbonamenti, ma ho bisogno di vincere. E per vincere bisogna usare la testa".