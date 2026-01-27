Napoli, Conte: "Sul mercato cerchiamo uno che salti l'uomo"

27 Gen 2026 - 16:12

"Ora bisogna vedere se nel mercato troviamo qualcosa di creatività, di chi sa saltare l'uomo. Se non dovesse accadere aspettiamo il recupero al 100% di Lukaku". Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in relazione alle tante assenze affrontando il tema mercato alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. "Lukaku non è ancora al meglio - ha osservato Conte - dopo il distaccamento del tendine del quadricipite. E' arrivato Giovane che ci può dare una mano da 10, poi vedremo quando recupera Anguissa che doveva essere pronto ma invece ha un problema alla schiena. Io le idee le ho ma ci vogliono i giocatori pronti, invece siamo gli stessi contro la Juve e il Sassuolo. Ci auguriamo che dall'infermeria escano presto Gilmour, Anguissa, Rrahmani e Politano". "Quest'anno gli infortuni sono inspiegabili. Ogni anno ci sono infortuni perlo più muscolari. Noi invece abbiamo Lukaku out sei mesi, De Bruyne mesi mesi, Gilmour out per la pubalgia, Neres operato alla caviglia, Anguissa in nazionale si strappa ed è out per quattro mesi, così tutto è difficile da gestire. Sfido chiunque - ha sottolineato Conte - a portare una squadra che abbia avuto tutte queste problematiche e siamo ancora a metà anno, quindi incrociamo le dita. Se fossimo partiti con la rosa di oggi ci avrebbero detto 'dove credete di andare'. Invece stiamo lottando nonostante il risultato di domenica molto bugiardo".

