Cagliari, ufficiale l'ingaggio dell'uruguaiano Albarracín

Nato a Montevideo il 29 agosto 2005, Albarracín è cresciuto nel settore giovanile del Montevideo Wanderers, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nell'aprile 2023. Ha debuttato in prima squadra il 24 giugno seguente nell'incontro di Primera División pareggiato 0-0 contro il Peñarol; il 23 luglio ha segnato il suo primo gol in prima squadra (44 presenze e 2 gol in totale) decidendo la trasferta contro il Boston River, squadra che lo acquisterà nel 2025 e dalla quale ora si trasferisce in Sardegna. Con il Boston River ha all'attivo 33 presenze e 11 gol. Il 26 febbraio 2025 ha debuttato in Coppa Libertadores nell'1-1 contro la Ñublense, mentre in Coppa Sudamericana sono 4 le presenze con 2 gol all'attivo.