Napoli, visite per Beukema. Milinkovic-Savic e Juanlu Sanchez a un passo, poi l'assalto a Ndoye

Per Beukema invece manca ancora l'ufficialità, ma si tratta soltanto di una questione di tempo. L'ormai ex difensore del Bologna, dopo l'attesa dei giorni scorsi, ha raggiunto questa mattina Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Al Bologna andranno 33 milioni di euro, ossia la cifra che gli Azzurri vorrebbero versare anche per assicurarsi anche Ndoye (da aggiungere il cartellino di Zanoli come rivelato da Sky Sport). L'esterno svizzero, che da tempo hanno già raggiunto l'intesa con i Campioni d'Italia (cinque anni a 2,8 mln a stagione) spinge per trasferirsi alla corte di Conte. Il Bologna però, che non ha necessità di incassare, continua a non scendere da quota 45.