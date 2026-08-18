Napoli, Anguissa sempre più vicino al rinnovo "a vita"

Frank Zambo Anguissa si avvicina al rinnovo con il Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, è molto vicino alla chiusura l'accordo tra il club e il calciatore, pronto a firmare "a vita" fino al 2030. L'agente del calciatore Maxime Nana e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sono incontrati durante il ritiro a Castel Di Sangro raggiungendo un'intesa sull'ingaggio, in linea con quanto percepito dal giocatore nelle ultime stagioni. Niente cessione, dunque, per Anguissa pronto a legarsi ulteriormente al Napoli.