Napoli, Anguissa sempre più vicino al rinnovo "a vita"

18 Ago 2026 - 11:48
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Frank Zambo Anguissa si avvicina al rinnovo con il Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, è molto vicino alla chiusura l'accordo tra il club e il calciatore, pronto a firmare "a vita" fino al 2030. L'agente del calciatore Maxime Nana e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sono incontrati durante il ritiro a Castel Di Sangro raggiungendo un'intesa sull'ingaggio, in linea con quanto percepito dal giocatore nelle ultime stagioni. Niente cessione, dunque, per Anguissa pronto a legarsi ulteriormente al Napoli. 

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