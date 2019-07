Nainggolan, il sogno di una notte di mezza estate per il Cagliari

In Italia al momento c'è una sola opzione che Radja Nainggolan prende in considerazione: il Cagliari. Attenzione, non stiamo dicendo che il centrocampista belga in uscita dall'Inter tornerà in Sardegna o sia vicino a farlo. Ma, lo ripetiamo, ora come ora l'unica ipotesi che il giocatore prende in considerazione per restare in Serie A è questa. Nainggolan, in rossoblù dal 2010 al 2014, è rimasto molto legato alla maglia, alla città, alla Sardegna e tornare oggi al Cagliari rappresenterebbe sicuramente un atto d'amore accompagnato va da sé da un inevitabile sacrificio economico, perché i 4.5 milioni percepiti in nerazzurro sono uno stipendio improponibile per le casse del club del presidente Giulini.