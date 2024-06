Morata chiama la Serie A, l'Atletico frena: "Continuerà con noi"

DALLA SPAGNA

La punta può liberarsi per poco più di 10 milioni di euro, ma il numero uno dei Colchoners ha frenato le speculazioni

Che voglia tornare in Serie A non è un mistero e il suo assist alle italiane già l'ha dato. Non solo a parole "Il Bel paese è la mia seconda casa", ma pure con i fatti, avendo nel contratto una clausola per potersi liberare dietro versamento di 12 milioni di euro. Un affare se consideriamo gli attuali prezzi sul mercato. Parliamo di Alvaro Morata che, ciclicamente, finisce nel mirino dei top club della massima serie italiane. Quest'estate è il turno della Roma (nella Capitale ritroverebbe Dybala), e della Juventus se saluta Kean. Ma attenzione a un possibile assalto del Milan nelle prossime settimane considerati i problemi sul fronte Zirkzee.

La priorità del 31enne è comunque giocare: lo si è intuito anche dalle recentissime dichiarazioni aventi al centro le mosse dei Colchoneros: "Non posso restare all'Atletico e non giocare - aveva tuonato Morata -. Se vedo che il club compra otto attaccanti vuol dire che non sono la priorità della società". A buttare acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso numero uno degli iberici, Enrique Cerezo, il quale ha voluto chiudere il caso, almeno pubblicamente.

"Lo ritengo un calciatore magnifico, non vedo problemi - le dolci parole del patron in occasione di un evento svoltosi al Cívitas Metropolitano -. È nostro e credo che continuerà con noi. All'Europeo è il numero nove della Spagna". Cerezo ha teso la mano al centravanti: basterà per far rientrare il caso?

