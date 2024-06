Spagna, Morata regala la maglia a Buffon: "Che piacere enorme rivederti Gigi"

Un finale a tinte bianconere quello di Spagna-Italia a Euro 2024. Al termine della partita, infatti, Alvaro Morata ha voluto omaggiare Gigi Buffon, suo ex compagno e capitano ai tempi della sua prima esperienza alla Juventus, con la maglia da lui indossata nel match tra le Furie Rosse e gli Azzurri. I due si sono fatti immortalare in una foto che l'attaccante dell'Atletico Madrid ha poi postato su Instagram, accompagnata da un messaggio d'affetto che ha fatto emozionare tantissimi tifosi della Juve: "Caro Gigio! Un’altra volta grazie per come mi hai trattato sempre - le parole dedicate all'attuale capodelegazione della Nazionale -. Tutto quello in cui mi hai aiutato e tutti i tuoi consigli. Che piacere enorme vederti. Sei una persona incredibile! Ti voglio bene".