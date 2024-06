Spagna, Morata: "Donnarumma uno dei migliori al mondo. L'Italia? Per ora in vacanza"

Spagna-Italia: le foto della sfida



















































"Abbiamo fatto un'ottima gara, il risultato non è come avrebbe potuto essere ma avete uno dei migliori portieri al mondo, anche lui gioca e oggi è stato troppo forte". Alvaro Morata elogia il portiere dell'Italia Gigio Donnarumma, che ha impedito alla Spagna di vincere con uno scarto più ampio. "È una vittoria importante per noi, ora ce ne andiamo a riposare perché dobbiamo giocare contro l'Albania - ha detto l'attaccante delle Furie Rosse - L'Italia è sempre l'Italia, non posso dire nulla perché magari ci ritroviamo più avanti. L'Italia non vuole giocare contro di noi, ma anche per noi gli azzurri non sono gli avversari che preferiamo. Nell'Italia c'è gente di livello mondiale".