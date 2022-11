Monza su Nainggolan, contatto con Galliani: "Una soluzione si trova..."

IL RINFORZO

Per il club brianzolo fari puntati a gennaio anche su Brekalo

© Getty Images Radja Nainggolan tenta il Monza per gennaio. Lo riporta Tuttosport, facendo un po' il punto sulla trattativa e riportando anche le parole del diretto interessato sulla questione. "Ho incontrato in Qatar l'ad del Monza Adriano Galliani. Mi ha detto 'se vuoi giocare e vuoi prendere pochi soldi, richiamami' - ha raccontato l'ex Cagliari, Inter e Roma al quotidiano Het Nieuwsblad -. Non puoi fermarti, una soluzione si trova'". "Io mi sento ancora bene", ha aggiunto in centrocampista in rotta con l'Anversa lasciando intendere di vole continuare a giocare ad alti livelli e di sentirsi pronto a tornare in Italia.

A Monza, dunque, si prepara il terreno per un altro colpo importante. Dopo aver aggiustato la classifica, il club brianzolo a gennaio sicuramente dovrà iniziare a sfoltire un po' la rosa da una parte, ma sarà costretto anche a puntellare alcuni reparti con elementi di qualità per continuare a restare lontano dalla zona retrocessione e provare a guadagnare altre posizioni. In particolare, dopo la frattura del malleolo peroneale di Sensi, i dirigenti del Monza starebbero sondando il mercato a caccia di un trequartista o un centrocampista di inserimento.

Ed è proprio in questa direzione che l'idea Nainggolan starebbe attirando l'attenzione di Gallini & Co e prendendo lentamente forma. Un obiettivo interessante e concreto, soprattutto se il giocatore dovesse abbassare le pretese economiche per tornare un po' sotto i riflettori della Serie A e magari rientrare nel giro del calcio italiano dalla porta principale.

Ma Nainngolan non è l'unico nome nei radar del Monza per la mediana. Secondo quanto si apprende, infatti, il club biancorosso starebbe seguendo con grande attenzione anche la situazione di Josip Brekalo. Rientrato al Wolfsburg dopo una bella stagione in prestito al Torino, il 24enne a gennaio dovrebbe cambiare aria e potrebbe essere una valida alternativa per rinforzare il centrocampo monzese. A patto di muoversi rapidamente però. Il giocatore, infatti, piace molto anche al Bologna e non sarà facile strapparlo alla concorrenza se non giocando d'anticipo.