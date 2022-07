Monza, spunta un altro nome di lusso: Marcelo si propone

DALLA SPAGNA

Tiepido l'interesse del club brianzolo nei confronti del leggendario terzino ex Real Madrid

Il Monza di Berlusconi e Galliani continua a far parlare di sè in uno dei mercati più roventi di sempre per una squadra neopromossa. La lista della spesa continua ad allungarsi di giorno in giorno: oltre alle voci sui vari Dybala, Icardi, Suarez, Dzeko e Cavani, nelle ultime ore il club brianzolo è stato accostato al nome di Marcelo. Secondo AS, l'entourage del brasiliano avrebbe contattato i vertici del Monza per sondare la fattibilità di un suo ingaggio. Il club biancorosso, per ora, ha deciso di temporeggiare.

Vedi anche monza Suarez al Monza, dalla Spagna: "Offerto un ingaggio da 4 milioni di euro" Per il momento, le mirabolanti indiscrezioni sui nomi degli attaccanti pluristellati non hanno attecchito: Galliani ha scelto la linea della concretezza, assicurandosi già le prestazioni di Pessina, Sensi, Ranocchia e Cragno. Per il colpaccio da capogiro c'è ancora tempo, prima bisogna costruire le fondamenta di una squadra degna del 10° posto fissato dallo stesso Galliani come obiettivo stagionale.

Indubbiamente l'approdo di Marcelo sconvolgerebbe l'orizzonte del mercato italiano: il brasiliano porterebbe con sé un pedigree stellare, forte delle sue cinque vittorie in Champions e dei sei campionati spagnoli con la casacca dei blancos. A 34 anni, Marcelo può fornire ancora prestazioni di livello assoluto, oltre a fare da chioccia ai giovani presenti in organico. Indubbiamente, l'ex Real dovrebbe sposare totalmente il progetto dei lombardi, accettando un drastico taglio di stipendio. La sua principale volontà, in quanto svincolato, è rimanere ancora un anno nel calcio europeo: le proposte più concrete per ora sono arrivate solo da Brasile e Stati Uniti, dunque il Monza avrebbe a disposizione una buona finestra per tentare l'affarone.