Suarez al Monza, dalla Spagna: "Offerto un ingaggio da 4 milioni di euro"

Solo qualche giorno fa Adriano Galliani, interpellato su un possibile futuro a Monza di Luis Suarez, si era trincerato dietro a un diplomatico: "Non confermo e non smentisco". Oggi dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni che alimentano la reale possibilità di vedere il Pistolero in Serie A: "Mi sento spesso con Suarez, ha ricevuto un'offerta da 6 milioni di euro dal Fenerbahce ma l'ha rifiutata perché vuole giocare in Italia" le parole di Marco Kirdemir, intermediario e agente Fifa, ad AS.

