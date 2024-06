Monza, Galliani diventa un vino pregiato: un brindisi a Nesta

MONZA

In occasione della presentazione delle bottiglie ‘Condor’, l’ad dei biancorossi annuncia il nuovo tecnico

© X Un soprannome, una garanzia. Dopo aver messo la firma sull'acquisto e sulla valorizzazione di decine di campioni, Adriano Galliani finisce sull'etichetta di due vini pregiati della collezione The Wine of the Champions. Un bianco e un rosso sul quale compare stilizzato il Condor, che nel calcio ha riversato il calice della passione esaltandone anche il lato umano. Mostrato ancora una volta dall'ad del Monza, che destinerà tutti gli introiti personali dell'iniziativa Alla Meridiana-Il Paese ritrovato, il primo villaggio italiano, con sede a Monza, dedicato alla cura di chi è affetto dalla sindrome di Alzheimer.

Il Condor compare sull'etichetta di un bianco e di un rosso, guarda caso i colori sociali del suo amatissimo Monza, pronto a vivere la terza stagione consecutiva in Serie A. Per Galliani è la 50esima da dirigente sportivo, con un'altra scommessa in canna: quell'Alessandro Nesta per i critici inesperto per la categoria. Anche se qualche anno fa lo si diceva di un altro esordiente, era Arrigo Sacchi, e il pessimismo diventò trionfo: “Aveva fatto un solo anno in Serie B e quel giorno, il 1 luglio 1987, nasceva il Milan di Berlusconi...”.

In arrivo c'è quindi un Nesta tutto da gustare, per le qualità tattiche mostrate anche a Reggio Emilia e grazie al vantaggio di aver giocato a calcio e a livelli stratosferici: “Nesta è stato uno dei più grandi difensori ed essere stato un grande giocatore può aiutare. Ha fatto un percorso a Miami, poi quello in Italia che tutti conoscete e poi ha fatto un campionato buonissimo con la Reggiana” le parole di Galliani.

È un Monza che lotterà anzitutto per confermare la categoria, con quel sogno europeo che non è obiettivo ma neanche limite da porre. Con un mercato alle porte, diversi gioielli da proteggere. E uno, Di Gregorio, pronto per la Juve.

