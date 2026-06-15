Monza, Juric balza in pole per la panchina: domani il summit che può chiudere l’affare

15 Giu 2026 - 16:30
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Il Monza accelera la ricerca del nuovo allenatore e, dopo aver valutato diversi profili nelle ultime settimane, sembra aver individuato il principale candidato per il dopo Bianco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ivan Juric è attualmente il nome più caldo per raccogliere l’eredità del tecnico che ha riportato il Monza in Serie A. Dopo i contatti avuti con Paolo Vanoli, Fabio Pecchia e Alberto Gilardino, la dirigenza avrebbe infatti deciso di puntare con decisione sull’allenatore croato, che nelle ultime ore ha guadagnato posizioni fino a diventare il favorito per la panchina.

La società brianzola sta portando avanti un’attenta valutazione per individuare la guida tecnica più adatta ad affrontare la prossima stagione. Nel corso del casting sono stati sondati diversi profili di esperienza e personalità, ma nelle ultime ore il nome del tecnico croato ha superato la concorrenza. I contatti tra le parti sono già stati avviati e il dialogo procede in maniera positiva. Le prossime ore potrebbero risultare determinanti per definire i dettagli dell’operazione e capire se esistono le condizioni per arrivare a un accordo definitivo.

La giornata di domani potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella trattativa. È infatti previsto un incontro che potrebbe avvicinare Juric al Monza e portare alla tanto attesa fumata bianca. Per l’allenatore sarebbe anche una preziosa occasione di rilancio dopo l’ultima esperienza negativa all’Atalanta, conclusa con l’esonero. La panchina brianzola potrebbe offrirgli il contesto ideale per ripartire, mentre il club cerca un profilo capace di dare continuità al progetto e consolidare gli ambiziosi obiettivi della società dopo il ritorno nel massimo campionato.
 

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