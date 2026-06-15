Monza, Juric balza in pole per la panchina: domani il summit che può chiudere l’affare

Il Monza accelera la ricerca del nuovo allenatore e, dopo aver valutato diversi profili nelle ultime settimane, sembra aver individuato il principale candidato per il dopo Bianco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ivan Juric è attualmente il nome più caldo per raccogliere l’eredità del tecnico che ha riportato il Monza in Serie A. Dopo i contatti avuti con Paolo Vanoli, Fabio Pecchia e Alberto Gilardino, la dirigenza avrebbe infatti deciso di puntare con decisione sull’allenatore croato, che nelle ultime ore ha guadagnato posizioni fino a diventare il favorito per la panchina.