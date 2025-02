"Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025". Così il Monza ha ufficializzato l'ingaggio del senegalese, rimasto svincolato dopo l'avventura in Turchia con il Sivasspor. In Italia il 29enne ha già indossato la maglia di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari: con i sardi è retrocesso in cadetteria.