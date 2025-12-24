Echeverri saluta il Leverkusen: nuovo prestito al Girona

In estate era stato cercato anche dalla Roma. Poi, in accordo con il City, club che detiene ancora il suo cartellino, Claudio Echeverri aveva scelto il Bayern Leverkusen. Il talento argentino avrebbe dovuto prendere il posto di Florian Wirtz, volato a Liverpool per una montagna di milioni. Le cose però non sono andate come previsto: il Diablito ha trovato pochissimo spazio in Germania, così poco da decidere di interrompere la sua avventura con sei mesi d'anticipo. Ora un nuovo prestito al Girona, club nell'orbita City Group, per trovare quei minuti che a Leverkusen non gli sono stati dati.