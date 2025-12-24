City, scatto per Semenyo: Guardiola prova a bruciare la concorrenza

Antoine Semenyo è il nome che accende il mercato di gennaio di Premier League. L'esterno offensivo del Bournemouth ha fatto benissimo in questa prima metà di stagione, finendo sul taccuino delle big inglesi: Chelsea, Liverpool, Man City e Utd hanno iniziato il corteggiamento al ghanese e il suo entourage. E, per il momento, sembra che a spuntarla possa essere il proprio Pep Guardiola: secoindo quanto riporta Fabrizio Romano Semenyo avrebbe dato la sua proprità ai Citizens. Ora il club di Manchester dovrà aprire le trattative con il Bornemouth. Nel contratto di Semenyo c'è una clausola rescissoria da 65 milioni da asttivare entro il 10 gennaio: il board del City è già al lavoro con i corrispettivi delle Cherries per capire se esistono margini di manovra per strutturare in modo differente il pagamento. La sensazione però è che Semenyo stia correndo veloce verso Ethiad.