Monza, Galliani: "Il sogno Ibra è svanito"

LE PAROLE

Il Milan ha ancora le ossa rotte dopo l'umiliazione subita a Bergamo dall'Atalanta e guarda al mercato per risollevarsi nel girone di ritorno. L'obiettivo principale dei rossoneri è sempre lo stesso: Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore, secondo fonti vicine alla società, è aumentato l'ottimismo, ma il Milan è sempre in attesa di una risposta e questa potrebbe tardare ad arrivare: "Ibra non risponde più al telefono" ha detto Adriano Galliani. Milan, che figuraccia

L'ad del Monza ha parlato dello svedese ai microfoni di Radio Binario Sport: "Il sogno Ibrahimovic è definitivamente svanito. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare perché gli volevo chiedere del Milan, ma non ho ricevuto risposta".

"Comunque preferisco non commentare le questioni che riguardano il club rossonero” ha aggiunto Galliani, che poi ha fatto un bilancio della prima parte di stagione del Monza: "Sono convinto che saremmo potuti salire in Serie B già l’anno scorso, ma guardiamo comunque il bicchiere mezzo pieno e pensiamo a questa stagione che ci vede in testa. Ai ragazzi ho detto che dieci punti di vantaggio vanno bene, anche se potevano essere quindici visti i pareggi con Renate e Pontedera.

