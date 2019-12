Milan, la medicina è Ibrahimovic: ultimo assalto e ottimismo

LA SPERANZA ROSSONERA

La bruttissima sconfitta di Bergamo ha convinto il Milan a tornare con forza sulla tracce di Zlatan Ibrahimovic e a ritoccare verso l'alto la proposta economica. Boban e Maldini hanno contattato nuovamente l'attaccante svedese che ha ascoltato e si è preso qualche giorno di tempo prima di dare la risposta definitiva. Dalla sede rossonera filtra un cauto ottimismo.

La dirigenza rossonera ha individuato in Zlatan Ibrahimovic la medicina per guarire dalla batosta di Bergamo. Chiare anche le parole di Pioli nell'immediato post gara: "È un grande campione che alzerebbe la competitività, quella voglia e quella determinazione che poi ti serve in partita". Segnale che all'interno del gruppo manca un vero leader, non solo in grado di fare la differenza in campo. Il Milan non può più aspettare e ha deciso di giocare il tutto per tutto: o dentro o fuori. Il tutto in poche ore perché altrimenti bisognerebbe individuare l'alternativa. Sotto l'albero di Natale rossonero ci sarà Ibra?