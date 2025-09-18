Montenegro, Vucinic nuovo allenatore: domani l'annuncio

Una vecchia conoscenza della Serie A sta per diventare commissario tecnico di una nazionale. Mirko Vučinić, come riportato da Gianlucadimarzio.com, sarà il nuovo allenatore del Montenegro. L'annuncio ufficiale è previsto per la giornata di domani, venerdì 19 settembre 2025. In Italia, l'ex attaccante ha vestito le maglie di Lecce, Roma e Juventus segnando 96 gol in 305 presenze in campionato. Tra i giocatori che allenerà c'è anche Vasilije Adžić, reduce dal gran gol all'Inter, che sotto la guida di un ex attaccante come Vucinic potrà ulteriormente migliorare nei movimenti offensivi.