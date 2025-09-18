Juventus, il retroscena: Kelly ha rifiutato due offerte in estate

Lloyd Kelly è l'eroe del momento in casa Juventus. Nelle ultime due folli partite contro Borussia Dortmund e Inter, il difensore ha segnato in entrambe le occasioni gol pesanti: in Champions quello del definitivo 4-4 allo scadere e in campionato quello che ha aperto le marcature. La realtà, però, poteva essere ben diversa. L'edizione ordierna di Tuttosport riporta infatti alcuni retroscena di mercato risalenti all'ultima sessione di trattative. Per l'inglese si erano fatti avanti il Fenerbahce e il Sunderland, disposto addirittura a spendere 20 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Kelly, però, non ne ha voluto sapere: il suo desiderio era restare alla Juventus e così ha declinato entrambe le proposte, forte anche della fiducia che Tudor ha sempre espresso nei suoi confronti.