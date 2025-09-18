Milan, si lavora al rinnovo di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers è diventato un punto fermo negli 11 titolari del Milan di Massimiliano Allegri. La società, soddisfatta delle prestazioni del belga, vuole premiarlo con il rinnovo del contratto. Quello attuale scade nel 2027 e, come riferito da Tuttosport, ci sarebbe pronto un prolungamento fino al 2029 (o anche 2030) con un importante aumento dell'ingaggio, che passerà dagli attuali 1,5 a 3 milioni di euro. I rossoneri sono in contatto con l'agente di Saelemaekers già da diverse settimane e la speranza è di chiudere a breve.