MONTELLA È A FIRENZE: "FELICE DI ESSERE QUI"

10/04/2019

Il dopo-Pioli si chiama Vincenzo Montella in casa Fiorentina. Ritorno al passato per la squadra gigliata, che già è stata legata al tecnico campano dal 2012 al 2015. Intercettato al suo arrivo in città, il nuovo allenatore della Viola ha dichiarato: "Felice di essere qui? Altrimenti non sarei qui. A Firenze ci sono sempre venuto molto volentieri. Affare lampo? Parliamo dopo...". Per lui pronto un contratto fino al 2020 da circa 1,5 milioni di euro.