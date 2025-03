Intervistato da Sky Sport, Mkhitaryan si è soffermato anche sul suo futuro: "La mia idea è finire in una squadra di alto livello come l'Inter - ha detto l'armeno -. Ma alla fine di questa stagione vedremo se continuerò un altro anno o se andrò via. Non abbiamo ancora deciso. Per il momento sto bene qua, vorrei continuare e poi vediamo cosa succede. Ma se ti chiedono di rinnovare fino al 2027? Perché no? Ma dipende pure dal mio corpo".