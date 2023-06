Milinkovic, Lotito detta le condizioni: via per non meno di 30 mln e niente contropartite

© Getty Images

Non meno di trenta milioni di euro in contanti e nessuna contropartita tecnica. Il presidente della Lazio Claudio Lotito detta le condizioni per la partenza di Milinkovic-Savic, con cui è in atto un braccio di ferro. Il centrocampista serbo non vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 e da parte sua il patron biancoceleste è anche disposto a perderlo a parametro zero tra un anno nel caso non venissero soddisfatte le sue richieste. La Juve, che ha l'accordo con il giocatore a 6 milioni a stagione e ha provato a inserire Rovella nell'affare, è stata per il momento respinta.