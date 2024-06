Zirkzee, Fenucci frena il Milan: "Può decidere dove andare ma noi vorremmo tenerlo"

BOLOGNA

L'ad del Bologna: "Proprietà già disponibile a nuovi interventi"

Joshua Zirkzee è l'obiettivo numero 1 del Milan per l'attacco. Giocatore e club rossonero hanno già trovato l'accordo e dal 1° luglio l'olandese può essere preso dal Bologna pagando la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Intervenuto al Festival della Serie A in corso a Parma, l'ad degli emiliani, Claudio Fenucci, spera di riuscire a trattenere il suo bomber. "Non vorremmo cedere nessuno. L'unico che ha possibilità di decidere sul suo futuro, ma vorremmo tenerlo con noi provando a convincerlo e a fare un percorso ancora insieme al club, è Zirkzee - ha spiegato -. Gli altri sono tutti giocatori con contratti lunghi e se è possibile li vorremmo tenere a Bologna".

Tra il Milan e Zirkzee sarebbe stato trovato un accordo di massima sulla base di un contratto di cinque anni con un ingaggio da 4,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare a 5 milioni. Resta da risolvere solo il nodo commissioni da corrispondere al suo agente Kia Joorbachian: la richiesta parte da 15 milioni di euro, un punto di incontro potrebbe essere trovato intorno ai 10 milioni.

Con o senza Zirkzee, Fenucci tranquillizza i tifosi del Bologna: la squadra non verrà smantellata e rimarrà competitiva. "La proprietà ha già detto che è disponibile a ulteriori investimenti per mantenere quel livello di competitività che abbiamo evidenziato quest'anno - ha ricordato - In realtà non c’è alcuna trattativa, né abbiamo intenzione di spostare tutti i nostri giocatori che hanno cosi' ben fatto l'anno scorso. Non abbiamo bisogno di risorse grazie alla solidità' finanziaria del club, andremo avanti per questa strada".

