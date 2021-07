Visite in corso per Giroud: "Forza Milan" 

I COLPI

Domani tocca agli altri due acquisti: Brahim Diaz e Ballo-Touré

Milan scatenato sul mercato. Olivier Giroud è arrivato questa mattina, poco prima delle 9, alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche di rito. Accolto da diversi giornalisti si è lasciato scappare "Forza Milan". Nel pomeriggio, dopo aver ottenuto l'idoneità, si recherà in sede per la firma sul suo nuovo contratto. Stesso iter che toccherà domani anche agli altri due nuovi acquisti dei rossoneri: il terzino sinistro Ballo-Touré e il ritorno di Brahim Diaz.

Sistemata la questione Giroud, il Milan conta di fare altrettanto in tempi brevi per Brahim Diaz: l'accordo con il Real è stato trovato nuovamente sulla base di un prestito oneroso biennale da 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto a 22 milioni di euro e controriscatto fissato a 27. Con il prestito di due anni la società rossonera potrà usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita. La fumata bianca è attesa nel weekend, così come il giocatore.

Per il trequartista, invece, è sempre viva la pista Vlasic, anche se per il croato il Cska Mosca chiede 30 milioni, cifra oggi come oggi troppo alta per le casse rossonere. Più vicino invece il vice-Theo, individuato nel franco-senegalese Ballo-Touré del Monaco: arriverà per 4 milioni più 500mila euro di bonus, l'affare è in dirittura d'arrivo. Per la punta "giovane" il profilo individuato è infine quello del brasiliano Kaio Jorge, diciannovenne del Santos: il cartellino si aggira attorno ai 10 milioni, l'investimento rispetta le linee guida del nuovo corso rossonero, al momento però è in stand-by visto il passaporto da extracomunitario dell'attaccante. Prima di occupare lo slot libero, il Milan preferisce risolvere la questione trequartista.