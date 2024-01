Un altro Redondo in Italia: il figlio d'arte Federico nell'orbita del Milan

Un altro Redondo al Milan? Possibile. Sì perchè i rossoneri non smettono di seguire Federico, figlio d'arte del celebre Fernando, quest'ultimo autentico fuoriclasse passato anche da Milano (2000-2004). Poche le presenze con la maglia rossonera (a penalizzarlo i tanti infortuni) ma comunque sufficienti per lasciare un segno nella mente dei tifosi del Diavolo. Tifosi che sono adesso assai affascinati dall'idea di vedere il primogenito a Milanello: in ballo c'è qualcosa in più di una semplice suggestione.