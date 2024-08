Scambio Abraham-Saelemaekers, continuano i contatti tra Milan e Roma

MANOVRE ROSSONERE e giallorosse

La trattativa tra i due club per lo scambio tra Abraham e Saelemaekers va avanti: attesi sviluppi nella giornata di oggi

Continua l'asse di mercato tra Milan e Roma. A poche ore dalla chiusura del mercato, i due club sono in costante contatto per cercare di definire lo scambio tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. La trattativa è andata avanti nelle ultime ore con l'accordo che sembra avvicinarsi sempre di più: i rossoneri verseranno 7 milioni nelle casse dei giallorossi più il cartellino del belga per arrivare all'attaccante, che piace tanto a Fonseca.

Potrebbe esserci un intoppo. Per far sì che l'operazione vada in porto, il Milan deve prima trovare una soluzione per Luka Jovic, che al momento non sembra esserci. Solo una volta sbloccata la situazione dell'attaccante serbo, i rossoneri potranno definire l'affare con la Roma accogliendo così Abraham. La possibilità che l'operazione si concluda anche senza l'addio di Jovic c'è qualora si trovasse l'intesa sugli stipendi dei giocatori e sul conguaglio. La giornata di oggi, 29 agosto, potrebbe essere quella giusta per far sì che la trattativa vada in porto.