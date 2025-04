Como, Fabregas: "Sergi Roberto nel nostro progetto anche in futuro"

"Ha giocato poco in questi cinque mesi. Lo dobbiamo gestire bene, deve riposarsi. Dopo 30’ è calato, si deve riadattare al nostro modo di giocare. Nel futuro lo vedo ancora coinvolto. Con tanti giovani che arriveranno, servono figure come lui. Non è solo l’esperienza, ma come si allenano lui e Reina: umiltà e cultura. Serietà e serenità. Sanno quando si deve lavorare, quando alleggerire e sono sempre competitivi. Alzano il livello del gruppo". Così il tecnico del Como, Cesc Fabregas, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza.