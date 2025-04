Atalanta, Stendardo: "Il rinnovo di Gasperini? Dipende solo da lui"

Gian Piero Gasperini ha espresso più volte di terminare la propria esperienza all'Atalanta a fine stagione. Eppure la situazione potrebbe cambiare secondo quanto riportato da Guglielmo Stendardo: "Io penso che lui debba tanto all’Atalanta, deve essere riconoscente alla famiglia Percassi, una realtà unica in Italia, certo anche i Percassi devono essere orgogliosi di aver camminato tanti anni con Gasperini, io non so come finirà ma penso che bisognerà chiederlo al tecnico stesso. Perché è vero che nella carriera di ogni professionista c’è sempre un inizio e una fine, ma la società non avrebbe dubbi sul rinnovo, dipenderà quindi da Gasperini, se vorrà cambiare o meno".