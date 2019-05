Saint-Maximin chiama il Milan: "Sono pronto"

05/05/2019

Il futuro di Allan Saint-Maximin dovrebbe essere ancora rossonero: non più quello del Nizza, ma bensì quello del Milan. L'esterno francese è seguito da tempo da Leonardo e Maldini e ha ammesso: "Sì, ho avuto l'opportunità di andare a Milano nel mercato invernale, ma non è andata in porto". Trasferimento che si dovrebbe concretizzare in estate: "Vediamo, di sicuro mi sento pronto a salire di grado e ad andare in una squadra più prestigiosa".



La dirigenza milanista, infatti, dovrebbe già avere un accordo di massima con i francesi: l'attaccante classe 1997 è in scadenza nel 2020 e quindi il prezzo del cartellino dovrebbe essere ridotto sui 20-25 milioni di euro. Almeno dieci in meno rispetto alle pretese dell'inverno appena passato. In più c'è la volontà del giocatore di giocare a San Siro, ma molto dipenderà anche dal nuovo allenatore che dovrà dare l'ultima parola sull'affare.



Intanto Saint-Maximin deve continuare a fare ancora bene: "Per ora mi sento ancora bene a Nizza. Spetta a me continuare ad avere queste performance, aiutando la mia squadra il più possibile e poi vedremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul campo e voglio aiutare la mia squadra a vincere".