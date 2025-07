Pulisic, carezza a Leao: "E' un top player, con Allegri torniamo in Champions"

Poi parole al miele anche su Ricci e Saelemaekers: "Di Ricci mi piace molto il modo di giocare, Alexis è molto utile e non si risparmia mai". Insomma ci sono tutti gli ingredienti per tornare in Champions: "Il nostro obiettivo è qualificarci il prossimo anno. La Champions è la più affascinante competizione europea e il Milan merita di giocarla". Per lo scudetto invece? "Inter e Napoli ma non solo, noi cercheremo di arrivare più in alto possibile".