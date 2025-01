Okafor, che assist per... Rashford: la fumata bianca con il Lipsia avvicinerebbe l'inglese

L'esterno offensivo dello Sporting Luisbona, in scadenza a giugno 2026, potrebbe rappresentare un'occasione soprattutto a fine mercato. Conceiçao, suo connazionale, lo conosce benissimo e i numeri sono dalla sua parte: già 7 gol e 11 assist in stagione. Okafor permettendo, come detto, anche se sul mercato, alla voce uscite, il Milan ha messo anche Chukwueze e Jovic.



La campagna acquisti della squadra milanista, rivitalizzata dal successo in Supercoppa, non si fermerebbe in ogni caso qui e ci potrebbe essere spazio per un puntello pure a centrocampo. Da tenere d'occhio il nome di Reda Bealhyane del Verona, nelle scorse settimane accostato alla Lazio che poi si è concentrata su Fazzini (che però sembra essere saltato quindi attenzione a un possibile ritorno di fiamma biancoceleste). Non è un priorità per gennaio ma, a seconda delle uscite, può tornare di attualità entro inizio febbraio.