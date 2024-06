Monaco, Fofana allo scoperto: "Ho un accordo col club per andare via"

MERCATO

Il centrocampista francese nel mirino anche del Milan dal ritiro della sua nazionale: "Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso"

Il numero 9, un difensore centrale, un terzino destro ma non solo. Tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato che comincerà ufficialmente il 1° luglio, c'è anche quello di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo centrocampista difensivo che possa colmare la lacuna lasciata dall'addio di Kessie due anni fa. Tra i tanti profili che sappiano fare da diga davanti alla difesa che il club rossonero sta sondando, nessuno piace come Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 della Francia e del Monaco, pupillo di Moncada, col contratto con il club del Principato in scadenza tra un anno.

Proprio dal ritiro dei Bleus a Clairefontaine, in attesa dell'inizio di Euro '24 che Fofana giocherà da titolare, arrivano le parole del giocatore che il Monaco valuta circa 25 milioni e che fanno sperare tutte le sue pretendenti (oltre ai rossoneri sono interessati anche Psg, Arsenal e Atletico Madrid): "Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso".

In Francia si parla molto di un suo possibile passaggio a Parigi alla corte di Luis Enrique: "Il Psg è un grande club francese, un grande club europeo anche se non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo".

