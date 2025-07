Modric, addio al Real prima del Milan: "Sarò sempre suo tifoso"

"Si è conclusa un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa. Quello che ho vissuto mi dà ancora più gioia. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre un tifoso del Real Madrid". Così Luka Modric si congeda dal suo club prima di cominciare l'avventura col Milan.