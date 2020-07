Milan: Maldini e Massara incontrano l'agente di Rebic e la Fiorentina

Un 2020 da impazzire tanto che, alla voce gol, viene accostato a nomi come il talento del Borussia Dortmund Haaland e all'infinito Lewandowski. Il Milan non vuole perdere tempo e punta ad anticipare il riscatto di Ante Rebic, nonostante il prestito biennale dall'Eintracht Francoforte scada nel 2021, e accelera le operazioni per non perdere l'attaccante croato. In tal senso è in corso un incontro in un hotel nel centro di Milano tra il dt rossonero Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e l'agente di Rebic Fali Ramadani, arrivato a Milano proprio per lavorare sulla trattativa, oltre al ds della Fiorentina Daniele Pradè. Il club viola ha infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore.