Milan, è caccia al rinforzo a centrocampo: primi contatti per Wieffer

MANOVRE ROSSONERE

Il Feyenoord lo valuta attorno ai 20-25 milioni, si attendono sviluppi nei prossimi giorni

Non c'è solo la trattativa per Joshua Zirkzee in questi primi giorni di mercato in casa Milan. Il club rossonero è infatti a caccia anche di rinforzi a centrocampo e nelle ultime ore va registrato un interesse crescente per Mats Wieffer, mediano jolly del Feyenoord. Gli olandesi lo valutano tra i 20 e i 25 milioni, una cifra importante ma non proibitiva, specialmente dopo l'accordo trovato con l'Atalanta per il riscatto di De Ketelaere. I primi contatti per provare a portarlo a Milano sono già stati avviati.

Wieffer, classe 1999, è un centrocampista moderno, dotato di grande fisicità e capace di agire sia davanti alla difesa, il ruolo in cui è stato più impiegato negli ultimi due anni da Arne Slot, sia più a ridosso degli attaccanti in caso di necessità. Nell'ultima stagione ha anche messo in mostra un feeling crescente con il gol, mettendone a referto 5 in Eredivisie e 1 in Champions League. Con la nazionale olandese ha collezionato 9 presenze e 1 gol, ma è rimasto fuori dalla lista dei convocati per Euro 2024.

La trattativa, naturalmente, è ancora in fase embrionale, ma le basi per una buona riuscita dell'operazione, tra cui la volontà del ragazzo di mettersi alla prova in un altro campionato, ci sono tutte. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

