Milan, visite mediche in corso per Mario Mandzukic

E' la giornata di Mario Mandzukic al Milan. Ieri sera lo sbarco all'aeroporto di Linate con un volo privato e oggi, di buon ora, l'iter per le visite mediche. L'attaccante, bandiera per anni della Juventus targata Allegri, è arrivato poco prima della 9 alla clinica La Madonnina per cominciare effettuare delle visite mediche. "Mr. No Good", com'era soprannominato ai tempi di Torino per la sua proverbiale espressione sempre corrucciata, firmerà un contratto di sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con un’opzione di rinnovo automatica in caso di piazzamento Champions League. Avrà il ruolo di vice-Ibrahimovic, ma conoscendo le qualità del croato non c'è da stupirsi che sgomiterà per avere sempre un posto da titolare.

afp