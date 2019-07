Milan, ultimo assalto a Veretout

12/07/2019

Il giorno è oggi, perché c'è la tournée americana della Fiorentina che incombe e bisogna provare a chiudere subito per evitare rilanci della Roma. Il Milan e Veretout è una storia che, nel bene o nel male, dovrebbe finire entro poche ore. C'è un'offerta al rialzo e c'è un incontro con la dirigenza viola in programma. Sul piatto 16 milioni più, al solito, il cartellino di Biglia, che il Milan non può valutare meno di sei milioni se non vuole iscrivere a bilancio una minusvalenza. Questo è quanto, il resto lo dirà la Fiorentina, che ha fin qui fatto sapere di non volere contropartite tecniche - Biglia piace, ma la trattativa verrebbe presa in considerazione eventualmente in un secondo momento -, ma che non ha poi così tanto margine di manovra per fare cassa con un giocatore che evidentemente vuole partire e che preferirebbe il Milan alla Roma.