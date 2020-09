Milan, ufficiale: Rebic acquistato a titolo definitivo

LA CONFERMA

Ora è ufficiale: Ante Rebic è a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero con un comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025".

“Sono molto felice di continuare la mia storia con il Milan - ha raccontato Rebic ai canali ufficiali del club rossonero in un’intervista che sarà trasmessa integralmente domenica - ho lavorato tanto, il mister mi ha dato fiducia e ho sfruttato le occasioni dimostrando di avere le qualità per giocare in questa squadra. L’hanno scorso ho fatto 12 gol, ho fatto bene ma spero di fare ancora meglio".

Rebic è stato una delle grandi sorprese dell'ultima stagione, come sottolinea la stessa società: "Ante prosegue la sua storia in rossonero dopo aver collezionato 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20, risultando il miglior marcatore della squadra. Rebić vestirà la maglia numero 12".

Dopo la conferma di Ibrahimovic e gli acquisti di Kalulu, Tonali, Diaz e Tatarusanu, il Milan mette nero su bianco un'altra conferma importante, assicurando a Zlatan il partner d'attacco con cui più si è esaltato nella seconda metà di stagione. Portato in rossonero da Boban per dare una mano al reparto offensivo di Giampaolo, Rebic è esploso sotto la guida di Pioli, che ora potrà ufficialmente contare su di lui anche per il 2020/21.