Milan, ufficiale Pavlovic: indosserà la maglia numero 31

COLPO ROSSONERO

Il difensore serbo ha firmato con i rosseneri un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno

© acmilan.com Strahinja Pavlovic è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato infatti l'acquisto del difensore attraverso un comunicato. "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg - si legge nella nota -. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno". "Pavlović indosserà la maglia rossonera numero 31", precisa ancora l'annuncio.

"Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia - continua il comunicato presentando il difensore -. Tra il 2020 e il 2022 veste le maglie di Monaco, Bruges e Basilea prima di passare al Salisburgo, con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca". "Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020", conclude la nota.

Pavlovic arriva a Milano a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro più alcuni bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale della società della Red Bull di 25 milioni di euro.

PAVLOVIC SALUTA IL SALISBURGO: "PRONTO AL PROSSIMO STEP"

Dopo l'ufficialità del passaggio al Milan, Pavlovic ha salutato il RB Salisburgo attraverso un post sui profili social del club austriaco. "Sono arrivato all’FC Red Bull Salzburg da giocatore giovane e oggi posso dire che è stata la decisione migliore che potessi prendere all’epoca - il messaggio del difensore -. Qui ci si concentra sui giovani giocatori, si danno loro tutte le opportunità e la possibilità di diventare la versione migliore di se stessi se sono disposti a lavorare duramente. Qui ho trascorso due anni meravigliosi in cui ho vissuto molte esperienze". Poi qualche considerazione sulla nuova avventura in rossonero. "Sono pronto al prossimo step. Non è stata una scelta facile da alcuni punti di vista, al Salisburgo sono stato molto bene. Il calcio però è così, giochi per nuove sfide e io ho fatto questa scelta. In primis è un grande club con una storia importante, sono contento di andarci a giocare. Poi ho parlato con Okafor, che è un caro amico. Ieri mi ha chiamato per parlare del club, abbiamo avuto delle belle conversazioni".