Milan, tutto su Faivre: parte l'assalto al Brest

MANOVRE ROSSONERE

Rossoneri al lavoro per provare a limare la distanza tra domanda e offerta: ballano tre milioni

E' Romain Faivre, talentuoso 23enne del Brest, l'uomo individuato da Maldini e Massara per completare la rosa del Milan. Sfumato l'affare Corona, con il Porto, prossimo avversario dei rossoneri in Champions che non ha mai abbassato le pretese, gli uomini mercato milanisti hanno virato con decisione sul trequartista francese e sono al lavoro in queste ore per provare a trovare la quadra con il Brest e chiudere positivamente la trattativa. La distanza, al momento, è di tre milioni circa, con il Milan che ha messo sul piatto 10 milioni più tre di bonus e il club transalpino che ne vorrebbe 12+3.

Quel che è certo è che la fumata bianca è attesa in massimo 24/48 ore, anche perché il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento al Milan e il tempo, con il mercato in chiusura, stringe. Tatticamente Faivre è l'uomo perfetto per completare la rosa: sa giocare sia da sottopunta che da esterno e per caratteristiche sembra molto simile a Diaz. E' rapido, ha un dribbling secco in verticale e una buona propensione all'assist, già due in queste prime tre gare di Ligue 1.

Non segna molto, l'anno scorso 6 gol il 36 partite (5 assist), ma è uno di quei giocatori che saltano l'uomo e garantiscono superiorità numerica sulla trequarti che aveva chiesto Stefano Pioli alla fine della scorsa stagione. Insomma, il tassello che mancava. La formula sarà quella dell'acquisizione a titolo definitivo perché nel ruolo il Milan ha chiarito di non voler prestiti e le parti in fondo sono sufficientemente vicine da pensare che la trattativa possa essere condotta in porto.

Intanto a Milano è atteso in serata Bakayoko, per il quale è stato raggiunto l'accordo con il Chelsea sulla base di un prestito biennale oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati (e non facili) risultati.