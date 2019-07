Milan, tutto fatto per Duarte e Leao

I RINFORZI

Un rinforzo in difesa e uno in attacco. Manca solo l'ufficialità per Leo Duarte e Rafael Leao che hanno detto sì al Milan. Il difensore brasiliano, acquistato dal Flamengo per circa 11 milioni più bonus, arriverà nelle prossime ore in Italia per le visite mediche e la firma del contratto. Mercoledì potrebbe già essere presentato alla stampa. Martedì è atteso a Milanello per gli esami di rito anche l'attaccante portoghese.

Il nuovo Milan di Giampaolo prende pian piano sempre più forma. A breve nel mosaico, l'ex allenatore della Sampdoria si troverà due nuove pedine che vanno a rinforzare difesa e attacco. Duarte, infatti, si giocherà il posto al fianco di Romagnoli con Musacchio, mentre Leao, per il quale i rossoneri hanno investito 30 milioni di euro, andrà a riempire il vuoto lasciato da Cutrone e sarà la nuova spalla di Piatek in avanti in attesa del possibile arrivo di Angel Correa. Martedì sono attesi entrambi a Milanello per le visite mediche di rito prima della firma sui contratti.