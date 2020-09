Milan, tutto fatto per Brahim Diaz: è atteso in Italia

I COLPI

Brahim Diaz è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno praticamente raggiunto l'accordo con il Real Madrid e il trequartista aspetta solo la risoluzione degli ultimi dettagli per partire alla volta dell'Italia per le visite mediche e la firma. Il giocatore arriverà in prestito con il diritto di riscatto che sarà intorno ai 18-20 milioni di euro, mentre i Blancos hanno ottenuto il diritto di recompra.

Milan scatenato anche per il centrocampo dove Maldini e Massara lavorano su due piste. In attesa dell'ufficialità di Tonali, che è solo una formalità, si cercano i muscoli e si punta su Bakayoko e Soumaré. Il primo spinge per tornare in rossonero e la dirigenza sta cercando di accontentarlo, ma manca ancora l'accordo con il Chelsea sulla cifra del riscatto. Il secondo, invece, è il nome nuovo accostato al Diavolo. L'indiscrezione arriva dalla Francia con il gioiello classe 1999 del Lille è ben visto dalle parti di Casa Milan. Il mediano franco-senegalese, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma si lavora al prestito.