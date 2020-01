Milan su Dani Olmo: lo spagnolo salta l'amichevole con la Dinamo

SI TRATTA

Il Milan è forte su Dani Olmo e tutti gli indizi lasciano intuire che qualcosa dietro le quinte si sta muovendo. Le anticipazioni della vigilia hanno trovato compimento sul campo, quello del derby amichevole tra Dinamo Zagabria e Lokomotiva per cui lo stesso Olmo, abile e arruolabile come ritratto da alcune foto del'allenamento, non è stato convocato. Nel ritiro della Dinamo è atteso l'agente del giocatore per cercare di chiudere la trattativa.

Se l'assenza dal campo non è una prova del buon esito della trattativa col Milan, sicuramente è un indizio che qualcosa si sta muovendo e il Milan, forte del legame di Boban con uno degli agenti del giocatore (Mamic), sta provando ad anticipare i tempi per strappare il talento spagnolo alla concorrenza.

Oltre ogni smentita più o meno ufficiale/ufficiosa, i segnali che arrivano sull'asse Rovigno (sede del ritiro invernale della Dinamo)-Milano portano a pensare a una trattativa serrata per trovare la quadra, economica e non solo. Il Milan mette sul piatto 25 milioni più bonus e un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il giocatore per i prossimi cinque anni. Restano da sciogliere i nodi circa le richeste societarie e la possibilità di una percentuale sulla futura rivendita in favore della Dinamo, ma anche quelli riguardante una clausola rescissoria. Inoltre la percentuale da riconoscere agli agenti del giocatore, oltre che al padre, complica ulteriormente i calcoli.

Intanto sui social tutto procede normalmente, con Dani Olmo taggato dalla Dinamo su Twitter mentre si allena coi compagni e lui stesso a postare una foto in divisa da allenamento col sorriso. Dettagli. Ma in un periodo come quello del calciomercato dove ogni post, ogni tag e ogni hashtag rischia di assumere significati di convenienza, non resta che registrare il dato di fatto: la non convocazione per la partita amichevole della squadra.