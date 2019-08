Milan, spunta l'idea Jovic: settimana prossima il viaggio a Madrid

Mentre non si registrano novità sul fronte Correa, per cui l'Atletico continua a chiedere circa 55 milioni di euro, sempre da Madrid, sponda Real, potrebbero arrivare le soluzioni giuste per il Milan. Settimana prossima, infatti, è in programma un viaggio della dirigenza rossonera nella capitale spagnola: i Merengues, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, proporranno Mariano Diaz che nella scorsa stagione ha trovato poco spazio e non rientra nei piani di Zidane. Ma attenzione anche a Luka Jovic, che nonostante l'investimento di oltre 60 milioni potrebbe essere ceduto in prestito perché non ha ancora convinto del tutto il tecnico dei blancos.