Milan, sorpresa Saelemaekers: rinnovo fino al 2026

MILAN

Il giocatore su Instagram: "La Salamandra rimane"

Alexis Saelemaekers sarà un giocatore del Milan fino al giugno 2026. L'esterno belga ha infatti rinnovato a sorpresa il suo contratto con il club rossonero che ha immediatamente ufficializzato l'accordo: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera". Affidate a instagram, invece, le parole del giocatore: "La Salamandra rimane! Sono felicissimo di continuare la mia storia con questo grande Club che mi ha accolto e che mi ha fatto sentire subito importante".

E ancora: "E’ un’emozione bellissima che voglio condividere con tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso e in particolare con tutti i tifosi milanisti che sono speciali. Sono orgoglioso della mia crescita che è andata di pari passo con la squadra. Ora l’obiettivo è sempre lo stesso: lavorare, crescere e vincere! Forza Milan! God is great! ⚫️ #AS56 #2026 #sempremilan".