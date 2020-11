Milan, obiettivo Thauvin: Maldini esce allo scoperto

COLPO A ZERO

Il Milan fa sul serio per Florian Thauvin. La conferma arriva direttamente da Paolo Maldini. "È un giocatore di alto livello che sarà a fine contratto, quindi sicuramente interessante dal punto di vista economico - ha spiegato il direttore dell'area tecnica rossonera a Telefoot parlando dell'esterno offensivo dell'Olympique Marsiglia-. Sicuramente è un profilo che va seguito". Getty Images

Dopo aver fatto un timido tentativo l'estate scorsa, dunque, il Milan non molla Florian Thauvin e continua a trattare. "Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età - ha svelato Maldini parlando del francese -. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con più esperienza, che possono dare qualcosina in più".

Dichiarazioni che confermano l'interesse dei rossoneri, pronti a mettere sul piatto per Thauvin un contratto di 4/5 anni con un ingaggio intorno ai tre milioni a stagione. Offerta che per ora resta in stand-by. Vista la possibilità di arrivare a zero, infatti, al momento il calciatore avrebbe maggiori pretese. Pretese che da qui a gennaio, soprattutto se Calhanoglu dovesse partire, potrebbero essere limate fino a raggiungere un'intesa. Il Milan prova a piazzare il colpo Thauvin.