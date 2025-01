Milan, Scaroni: "Gimenez? Non so se riusciremo a prendere un attaccante"

"Walker? L'ho visto giovedì a Casa Milan, è un giocatore che vuole vincere ed è abituato a vincere, ci aggiungerà forza e passione". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni sul nuovo acquisto rossonero per la difesa: il terzino inglese classe 1990 arriva in prestito (con diritto di riscatto) fino a giugno dal Manchester City. Novità su Gimenez? "Il mercato di gennaio è difficile - ha detto a Dazn prima della sfida contro il Parma - Non sono sicuro che riusciremo a prendere un attaccante. Ne ho parlato con Furlani, è lui che si occupa di questi temi. Ma certamente stiamo molto attenti a creare un Milan forte: ricordo a tutti che abbiamo appena vinto una Supercoppa per la quale nessuno ci dava favoriti. La forza ce l'abbiamo già: ma vogliamo esserlo anche in campionato".